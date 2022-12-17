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Собянин: Более 150 проектов комплексного развития территорий разрабатывается в столице

Евгений Жуков
Город
Собянин: Более 150 проектов комплексного развития территорий разрабатывается в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке порядка 150 столичных проектов по программам комплексного развития территорий, реализация которых принесет городу около 550 тысяч новых рабочих мест. Об этом глава города сообщил в своем микроблоге в субботу, 17 декабря.

Он также добавил, что общий объем инвестиций от данных проектов составит семь триллионов рублей, а в консолидированный бюджет города поступит около трех триллионов.

Мэр столицы отметил, что первый в стране договор по программе комплексного развития территорий был заключен в 2020 году. Пилотным проектом стала реорганизация бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы.

Собянин: Более 150 проектов комплексного развития территорий разрабатывается в столице Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сегодня на месте старых производственных объектов активным образом возводятся новые многоэтажные жилые дома, в окрестностях которых сформирована вся необходимая социальная инфраструктура.

— Вместе с инвесторами мы обустраиваем заброшенные участки города. Строим там комфортное жилье, садики и школы, поликлиники, создаем места для отдыха. Прокладываем новые дороги и открываем современные предприятия, где можно найти работу рядом с домом, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Собянин: Более 150 проектов комплексного развития территорий разрабатывается в столице Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

До этого Сергей Собянин подписал распоряжение о строительстве семи объектов различного назначения в столице.

Строительство Москва Сергей Собянин
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