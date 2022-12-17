Кадыров заявил об успешной атаке на позиции противника в зоне СВО

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об успешной атаке на оборонительные позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 17 декабря, он написал в своем Telegram-канале.

— Батальон «Запад-Ахмат» под командованием Исмаила Агуева провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции, — заявил Кадыров.

Он также добавил, что чеченские военнослужащие «накрыли плотным артиллерийским огнем редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу».

Также Кадыров разместил в своем Telegram-канале кадры артиллерийского огня, где один из бойцов, комментируя действия, говорит «все, эта позиция зачищена». Чеченский лидер добавил, что таких же успехов добиваются военнослужащие и других подразделений в зоне СВО.

9 декабря Кадыров рассказал о широком применении беспилотных летательных аппаратов чеченскими военнослужащими в зоне боевых действий на территории Украины.