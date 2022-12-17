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Ефимов: На участке бывшей промзоны «Октябрьское Поле» построили жилой дом с медицинским центром

Евгений Жуков
Город
Ефимов: На участке бывшей промзоны «Октябрьское Поле» построили жилой дом с медицинским центром
Фото: Пресс-служба

Многоэтажный жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч «квадратов» был введен в эксплуатацию в рамках комплексного развития территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское Поле». Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в новом здании предусмотрены 312 квартир, а также порядка 1,5 тысячи «квадратов», выделенных под помещения для общественно-деловых объектов, например, медицинского центра, предприятий сферы услуг и торговли. Ефимов подчеркнул, что ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить общую нагрузку на районные поликлиники.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что преобразование территорий бывших промзон предполагает организацию необходимой социальной инфраструктуры. Представитель мэрии также добавил, что застройщик построит на данном участке два дошкольных образовательных учреждения, а уже в следующем году будет сдана школа на 800 мест.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке порядка 150 столичных проектов по программам комплексного развития территорий, реализация которых принесет городу около 550 тысяч новых рабочих мест.

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