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Украинское руководство совершает геноцид жителей Донбасса, поэтому представители киевской власти должны быть привлечены к ответственности за военные преступления. Об этом в субботу, 17 декабря, заявила канадская журналистка Ева Бартлет, которая в настоящее время находится на территории Донецкой народной республики.

— Мои коллеги и я документируем преступления Украины против мирных жителей Донбасса, чтобы в идеальной ситуации привлечь Украину к ответственности за эти многочисленные военные преступления, — заявила Бартлет.

Она также выразила надежду на то, что ей с единомышленниками удастся изменить дискурс, чтобы решения украинского правительства «не обелялись».

Журналистка призналась, что не единожды она была свидетельницей обстрелов Донецка, где гибли мирные жители. Помимо этого, она отметила, что с начала проведения специальной военной операции на территории Донбасса были убиты более 4,5 тысячи мирных жителей, передает ТАСС.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о массовых репрессиях украинских военных против мирного населения, которые осуществляются на правом берегу Днепра.

По словам дипломата, представительница властей Украины Галина Луговая «заранее предупредила», что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».