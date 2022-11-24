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Небензя заявил о массовых репрессиях ВСУ на правом берегу Днепра

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя заявил о массовых репрессиях ВСУ на правом берегу Днепра
Фото: Пресс-служба Совфеда

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о массовых репрессиях украинских военных против мирного населения, которые осуществляются на правом берегу Днепра. Об этом он сказал в среду, 23 ноября, выступая на заседании Совбеза ООН.

— Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения, — заявил он.

По словам дипломата, представительница властей Украины Галина Луговая «заранее предупредила», что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».

Также Небензя указал, что власти Украины ввели в Херсоне комендантский час «в качестве ширмы», передает РИА Новости.

Во время этого же выступления Небензя сообщил, что российские военные наносят удары по украинским объектам инфраструктуры в ответ на накачку страны оружием с Запада и на безрассудные призывы Украины одержать победу над РФ. Он подчеркнул, что подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности РФ, является одной из целей спецоперации.

Украина Репрессии Спецоперации Василий Небензя ООН
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