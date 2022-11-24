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Небензя объяснил, почему Россия наносит удары по инфраструктуре Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя объяснил, почему Россия наносит удары по инфраструктуре Украины
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Российские военные наносят удары по украинским объектам инфраструктуры в ответ на накачку страны оружием с Запада и на безрассудные призывы Украины одержать победу над РФ. Об этом сказал в среду, 23 ноября, на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

— Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать победу над Россией, — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности РФ, является одной из целей спецоперации, и ее будут реализовывать военными методами, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» российские власти начать СВО.

— Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского (президента Украины — прим. «ВМ») и его сподвижников, — это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов, — цитирует Небензю РИА Новости.

В этом же выступлении Небензя сообщил Совбезу ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома на Украине. Он отметил, что накачка Украины оружием ведет к гибели мирного населения не только Донбасса, но и украинских городов.

Украина Спецоперации Василий Небензя ООН Россия
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