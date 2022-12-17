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Подземный пешеходный переход через МКАД отремонтируют в районе Ивановское

Евгений Жуков
Город
Подземный пешеходный переход через МКАД отремонтируют в районе Ивановское
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В районе Ивановское специалисты приступят к капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через МКАД. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Москомэкспертиза также согласовала необходимую проектную документацию для объекта «Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода «МКАД-3».

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что специалисты проведут работы по замене облицовки стен тоннеля и лестничных сходов, а также займутся укладкой гранитных плит парапетов. Помимо этого, строители окрасят потолки тоннеля акриловой краской и отремонтируют площадки лестничных сходов. В служебных помещениях запланированы окраска стен и потолков, облицовка и утепление пола, а также обновление двери.

Кроме того, в рамках ремонтных работ предусмотрена установка программно-технического комплекса локальной системы безопасности и мониторинга подземного пешеходного перехода. В пресс-службе Москомэкспертизы рассказали, что в ее составе будут работать устройства для сбора и обработки информации, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 декабря сообщалось, что рядом с обновленным пригородным вокзалом Мещерская будущего МЦД-4 открылся новый подземный переход для пешеходов.

Строительство Москва Район Ивановское
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