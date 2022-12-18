Почти треть месячной нормы осадков выпала за минувшие сутки в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За прошедшие сутки в столице выпало 30 процентов от месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами — рекордное количество осадков. Так, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ метеорологи зафиксировали 15 миллиметров осадков, что составляет почти одну треть от всей месячной нормы, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что на Подмосковье обрушилось еще больше осадков — половина от месячной нормы.

По его словам, снегопад будет продолжаться на протяжении всего воскресенья до самого вечера. За день в Москве выпадет еще 5–10 миллиметров осадков, в результате чего в воскресенье будет поставлен рекорд по суточному максимуму осадков за всю историю метеонаблюдений этого дня, заключил Тишковец в своем Telegram-канале.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что на следующей неделе, 19–25 декабря, в столице ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой.