«Не может жить»: продюсер Гвердцители рассказал о страданиях певицы после смерти матери

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Певица Тамара Гвердцители тяжело переживает смерть мамы, с которой они были очень близки. Об этом рассказал продюсер артистки Сергей Пудовкин.

По его словам, несчастье произошло более месяца назад. В настоящее время исполнительница находится в Грузии и пока не планирует возвращаться к концертной деятельности. Из-за сильного стресса на фоне утраты певица уже дважды попадала в больницу.

— Говорить о возвращении на сцену я, к сожалению, не могу. У нее катастрофическая, ужасная ситуация. Тамара Михайловна не может жить без мамы. С мамой Тамара Михайловна была неразрывным целым: она жила ею, возвращаясь домой, показывая все свои достижения, — отметил продюсер.

Он добавил, что хотел бы помочь артистке, но не знает, как это сделать. По словам Пудовкина, во время их телефонных разговоров певица плачет не переставая. Продюсер выразил сожаление, что не может по-человечески поддержать Гвердцители, так как она находится в Грузии, а он — в Москве, передает «СтарХит».

В этом году певица Тамара Гвердцители отметила юбилей. 18 января артистке исполнилось 60 лет.