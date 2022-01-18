Певица Тамара Гвердцители поделилась планами на предстоящий год

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Тамара Гвердцители рассказала, как отметит свой юбилейный день рождения. 18 января певице исполнилось 60 лет.

Гвердцители сообщила, что встретить 60-летний юбилей планирует в тихом семейном кругу в Подмосковье и не будет устраивать большое торжество.

— Это, конечно, очень замечательный день для моей мамы и для меня. И обычно мы отмечали день рождения или здесь, или в Тбилиси большими застольями с песнями, всегда так очень торжественно и весело. Но сейчас время другое. Конечно, мне бы как человеку хотелось это отметить, но настанет другое время — и вот тогда отпразднуем, — рассказала она в комментарии ФАН.

Она добавила, что прошлый год стал для нее и ее близких очень тяжелым и выразила надежду на то, что новый период жизни окажется более счастливым.

Певица отметила, что планирует дать несколько юбилейных концертов. Один из них — большой в Кремле. Также в этом году запланировано ее участие в нескольких крупных музыкальных фестивалях. Певица отметила, что она продолжает ежедневные репетиции со своими музыкантами и готовится к ближайшим выступлениям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Тамару Гвердцители.