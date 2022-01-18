Сергей Собянин поздравил с юбилеем артистку Тамару Гвердцители

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Тамару Гвердцители. 18 января ей исполнилось 60 лет.

— Певица большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Ваши замечательные песни любимы миллионами слушателей в нашей стране и за рубежом. Выступая на ведущих концертных площадках Москвы и многих других городов, Вы дарите людям радость, добро и красоту, — говорится в поздравительной телеграмме главы города на официальном сайте мэра Москвы.

Тамара Гвердцители родилась в Тбилиси в 1962 году. Профессиональное образование она получила в местной консерватории по классу фортепиано и композиции. В это же время артистка посещала занятия по вокалу, в результате чего на третьем курсе стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии.

В 1991 году Гвердцители заключила договор с композитором из Парижа Мишелем Леграном. После артистка выступала в легендарных залах «Олимпия» и Корнеги-холл, снималась в кинофильмах и играла в Театре Российской армии.

В 2004 году ей было присуждено звание Народной артистки России. Также Гвердцители наградили орденом «За возрождение России. XXI век» и серебряной медалью имени Пушкина «За вклад в развитие культуры и искусства».