«Делили мои вещи»: первый муж Заворотнюк рассказал подробности их развода

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Военный летчик Олаф Шварцкопф, который стал первым мужем актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о нелицеприятном поведении родственников знаменитости при их разводе.

Артистка и летчик поженились в начале 90-х, когда та еще не получила широкой известности. Однако брак не продлился и года.

По словам Олафа, для жены и ее родителей он арендовал квартиру в Кунцеве, которую сам и оплачивал. При этом родственники Заворотнюк не оценили его щедрости и во время расставания пары проявили себя не с лучшей стороны.

— Дорогие рубашки у меня были, мне их не отдали, был кухонный комбайн, электронож, видеокамера. Я вот думал, неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Зачем они им? Ведь я намного крупнее его, — вспоминает мужчина.

Шварцкопф отметил, что этот эпизод оставил у него неприятные воспоминания.

— Они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико! — возмутился 62-летний летчик.

Он рассказал, что из-за их разрыва с артисткой переживала только ее бабушка, которая всегда к нему хорошо относилась, передает «СтарХит».

После Шварцкопфа Заворотнюк была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым, от которого родила дочь Анну и сына Майкла. Затем ее связывали отношения с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым. После расставания с ним артистка нашла свое счастье с фигуристом Петром Чернышевым, с которым состоит в браке до сих пор.

На днях стало известно, что тяжелобольную Анастасию Заворотнюк госпитализировали в специализированную онкологическую клинику.