Стало известно о госпитализации Заворотнюк в онкологическую клинику
Тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в специализированную онкологическую клинику около четырех месяцев назад. Однако известно об этом стало только сейчас.
В начале осени артистка была доставлена в онкологическое отделение частной медицинской клиники в центре столицы, где она находится под круглосуточным наблюдением специалистов.
Данную информацию подтверждают снимки, сделанные камерами видеонаблюдения, поскольку с начала сентября супруг актрисы Петр Чернышев получил больше десяти штрафов за нарушение правил парковки рядом с медицинским учреждением.
Муж навещает Заворотнюк даже в ночное время, а последний раз автомобиль Чернышева был замечен у клиники 13 декабря, передает «Комсомольская правда».
О состоянии актрисы, у которой диагностировали рак мозга, в августе рассказала ее дочь Анна. Она отметила, что болезнь знаменитости действительно очень серьезна.
В конце января ее дочь опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.