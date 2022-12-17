Стало известно о госпитализации Заворотнюк в онкологическую клинику

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в специализированную онкологическую клинику около четырех месяцев назад. Однако известно об этом стало только сейчас.

В начале осени артистка была доставлена в онкологическое отделение частной медицинской клиники в центре столицы, где она находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

Данную информацию подтверждают снимки, сделанные камерами видеонаблюдения, поскольку с начала сентября супруг актрисы Петр Чернышев получил больше десяти штрафов за нарушение правил парковки рядом с медицинским учреждением.

Муж навещает Заворотнюк даже в ночное время, а последний раз автомобиль Чернышева был замечен у клиники 13 декабря, передает «Комсомольская правда».

О состоянии актрисы, у которой диагностировали рак мозга, в августе рассказала ее дочь Анна. Она отметила, что болезнь знаменитости действительно очень серьезна.

В конце января ее дочь опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.