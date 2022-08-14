«Для всех нас это боль»: дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии больной матери.

— Болезнь очень серьезная. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль. Мы в нее верим, она самая сильная, — призналась блогерша.

Она не стала вдаваться в детали, но в очередной раз подчеркнула, что болезнь артистки действительно очень серьезная, передает портал Teleprogramma.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. В конце января ее дочь опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты, затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

Актрису хотели попробовать вылечить с помощью нового метода, но его еще не утвердили. Это, по словам доктора, долгий процесс.