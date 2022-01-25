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«Бред»: дочь Заворотнюк опровергла слухи о потере актрисой речи

Евгений Белоусов

Общество
«Бред»: дочь Заворотнюк опровергла слухи о потере актрисой речи
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогерша Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у актрисы обнаружились проблемы с речью. Об этом модель рассказала на своей странице в Instagram.

Отвечая в Stories у себя в Instagram на вопросы подписчиков, Заворотнюк прокомментировала слухи о проблемах у матери с речью. Один из подписчиков попросил блогершу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о здоровье Анастасии Заворотнюк.

— Это очередной бред журналистов, — сдержанно ответила модель.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

Актрису хотели попробовать вылечить с помощью нового метода, но его еще не утвердили. Это, по словам доктора, долгий процесс.

По информации специалиста, актриса оперировалась за границей, но лечение в России оказалось успешнее. Профессор считает, что Заворотнюк уже не сможет вернуться к полноценной работе, ведь у нее «вырезали огромный кусок мозга».

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