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Три новые платформы открыли на Курском вокзале

Анастасия Колоскова
Город
Три новые платформы открыли на Курском вокзале
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

На Курском вокзале начали работать три новые платформы. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С воскресенья поезда D2 и экспрессы Курского направления начали останавливаться у трех новых платформ. Остальные платформы закрыли на реконструкцию. Это нужно для запуска D4 «Киевско-Горьковский», — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что пройти на новые платформы можно через тоннель. Пассажиров также предупредили, что подземный переход №1 будет закрыт на реконструкцию. С новой платформы №1 можно будет проследовать на станцию «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии метро, не заходя на вокзал.

Для удобства пассажиров на вокзале работает аудиоинформирование. Кроме того, на территории установили временные указатели. В здании также стало больше интроскопов, что позволяет быстрее проходить зону досмотра. Сориентироваться пассажирам будут помогать сотрудники вокзала, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали о ходе строительства Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский», запуск которого запланирован на 2023 год.

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