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Более 12,5 тысячи единиц техники задействовано в уборке Москвы от снега

Анастасия Колоскова

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Более 12,5 тысячи единиц техники задействовано в уборке Москвы от снега
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 12,5 тысячи единиц техники задействовано в уборке столицы от снега. Об этом в воскресенье, 18 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— К работам по ликвидации последствий мощного снегопада привлечены дополнительные силы. Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, в том числе более 1,5 тысячи единиц техники инженерных компаний города, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что в ночь на 18 декабря, в отдельных районах города прирост свежевыпавшего снега составил до 20 сантиметров.

По словам Бирюкова, в столице каждые четыре часа проводится механизированное подметание улиц с противогололедной обработкой. Под особым контролем коммунальщиков находятся тротуары, дворы, подходы к объектам транспортной инфраструктуры и социальной сферы, уточнил он.

Заммэра подчеркнул, что работы по очистке улиц от снега ведутся круглосуточно. Он добавил, что все системы жизнеобеспечения города продолжают работать в штатном режиме, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в столице выпало 30 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, снегопад будет продолжаться на протяжении всего воскресенья до самого вечера. За день в Москве выпадет еще 5–10 миллиметров осадков, в результате чего в воскресенье будет поставлен рекорд по суточному максимуму осадков за всю историю метеонаблюдений этого дня.

Петр Бирюков городское хозяйство Уборка
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