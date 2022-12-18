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Губернатор Гладков сообщил о четырех пострадавших после работы системы ПВО в Белгороде

Анастасия Колоскова
Происшествия
Губернатор Гладков сообщил о четырех пострадавших после работы системы ПВО в Белгороде
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны, в результате последствия этого в областном центре пострадали четыре человека. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших, — рассказал он.

Губернатор уточнил, что получивших травмы граждан медики доставляют в больницы. Гладков добавил, что он сам прибыл на место происшествия.

Позже белгородский губернатор уточнил, что состояние четверых пострадавших оценивается на уровне средней степени тяжести.

— С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре, — пояснил он.

По словам главы региона, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Он добавил, что в результате инцидента в некоторых многоквартирных домах повреждены стекла. В частном секторе города повреждения получили 14 жилых домов и 9 автомобилей.

В Белгородском районе есть один погибший и один пострадавший. Кроме того, оказалась повреждена местная птицефабрика, написал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Белгороде днем в воскресенье, 18 декабря, раздались около девяти громких взрывов, от которых в домах дрожали стекла, а у автомобилей срабатывала сигнализация.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что военный конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы. Он предположил, что это произойдет уже к весне следующего года.

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