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Военный конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы. Это, вероятно, произойдет уже к весне следующего года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, в конфликте на Украине наступил решающий период. Исход противостояния зависит от способности каждой из сторон обеспечить свою армию достаточным количеством боеприпасов.

— Россия обеспечит совершенно точно, — уверен Подберезкин. — Последнее использование высокоточного оружия (речь об ударах 16 декабря — прим. «ВМ») показало, что Россия может «залпом» выпустить почти сто крылатых ракет.

В то же время запасы ВСУ истощены. На текущей неделе об этом, в частности, писала газета Financial Times. По данным издания, Украина почти исчерпала свои боезапасы для систем ПВО С-300 и «Бук». В то же время Россия «по-прежнему обладает обширным арсеналом» крылатых ракет.

— Если у ВСУ что-то и осталось, насколько им этого хватит? — задается вопросом собеседник «ВМ». — На мой взгляд, ресурса ВСУ хватит на два месяца, после чего последует капитуляция. Подчеркну, что мой прогноз радикально расходится с другими прогнозами. В том числе с прогнозом (генсека НАТО Йенса — прим. «ВМ») Столтенберга.

Накануне глава НАТО заявил, что не стоит недооценивать Россию. Он также выразил мнение, что конфликт на Украине затянется надолго, но, скорее всего, «закончится за столом переговоров».