Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине

Араз Салехов
В мире
Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине
Фото: Unsplash

На всей территории Украины было введено экстренное аварийное отключение электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

— В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света, — отметил он.

Тимошенко призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла, сообщает РИА Новости.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе полностью отключилось электроснабжение после взрывов. Также в городе появились проблемы со связью.

В этот же день взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге. Помимо этого, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом взрыве в Киеве.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту.

Украина Электричество Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте