Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине

Фото: Unsplash

На всей территории Украины было введено экстренное аварийное отключение электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

— В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света, — отметил он.

Тимошенко призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла, сообщает РИА Новости.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе полностью отключилось электроснабжение после взрывов. Также в городе появились проблемы со связью.

В этот же день взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге. Помимо этого, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом взрыве в Киеве.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту.