Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мощные взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мощные взрывы прогремели в нескольких городах Украины
Фото: Unsplash

Взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Об этом сообщают местные СМИ в пятницу, 16 декабря.

— Пишут о серии взрывов, которые слышат жители Киева, — говорится в сообщении.

Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге, передает РИА Новости.

14 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве слышны звуки взрывов. В свою очередь Киевская военная администрация добавила, что, возможно, в городе работает противовоздушная оборона. В этот же день в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

До этого воздушную тревогу объявили практически на всей территории Украины. Согласно данным, воздушная тревога была объявлена в Киеве и во всех областях страны, за исключением Сумской и Житомирской.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, в результате которого один пролет был сильно поврежден.

Украина Взрывы Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Все мнения
О проекте