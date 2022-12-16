Мощные взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Фото: Unsplash

Взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Об этом сообщают местные СМИ в пятницу, 16 декабря.

— Пишут о серии взрывов, которые слышат жители Киева, — говорится в сообщении.

Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге, передает РИА Новости.

14 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве слышны звуки взрывов. В свою очередь Киевская военная администрация добавила, что, возможно, в городе работает противовоздушная оборона. В этот же день в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

До этого воздушную тревогу объявили практически на всей территории Украины. Согласно данным, воздушная тревога была объявлена в Киеве и во всех областях страны, за исключением Сумской и Житомирской.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, в результате которого один пролет был сильно поврежден.