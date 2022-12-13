Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры республики на вторник, 13 декабря.

Согласно данным, воздушная тревога объявлена в Киеве и всех областях страны, за исключением Сумской и Житомирской.

Накануне воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

До этого представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что в результате ракетных ударов со стороны России 5 декабря была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская ТЭС.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, в результате которого один пролет был сильно поврежден.