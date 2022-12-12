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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Фото: shutterstock

Воздушная тревога в понедельник, 12 декабря, звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Согласно этим данным, сирена в этих регионах прозвучала практически одновременно, передает РИА Новости.

До этого представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что в результате ракетных ударов со стороны России 5 декабря была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская ТЭС.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, в результате которого один пролет был сильно поврежден.

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