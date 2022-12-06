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Экс-депутат Рады Кива: Российские ракеты поразили крупнейшую ТЭС под Киевом

Анастасия Колоскова
В мире
Экс-депутат Рады Кива: Российские ракеты поразили крупнейшую ТЭС под Киевом
Фото: zagittya.com.ua

В результате ракетных ударов со стороны России в понедельник, 5 декабря, была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская тепловая электрическая станция. Об этом в социальных сетях сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

— Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию — самую мощную электростанцию в Киевской области, — написал политик.

Он отметил, что предприятие поставляло электроэнергию в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. По словам Кивы, причиненный предприятию ущерб и возможность его восстановления оценивают специалисты, передает РИА Новости.

Накануне несколько взрывов прогремели в Одессе и Одесской области Украины. Также стало известно о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в Одессе после недавних взрывов пропало водоснабжение.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.

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