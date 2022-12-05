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Несколько взрывов прогремели в Одессе и Одесской области Украины. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщают местные СМИ.

— В Одессе и области прозвучали взрывы, сообщают корреспонденты, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, после взрывов в Одессе начался сильный пожар.

В этот же день стало известно о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что Киев готовит взрывы на Одесском припортовом заводе. Сами взрывы украинское правительство намеревается официально назвать ударами российских ракет. Срыв инициативы ООН сыграет на руку предприятиям Великобритании и США по экспорту аммиака в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.