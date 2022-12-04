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Киев готовит провокацию по срыву инициативы ООН о возобновлении транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом стало известно в воскресенье, 4 декабря.

— Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, — заявил военно-дипломатический источник РИА Новости.

По его словам, Киев готовит взрывы на Одесском припортовом заводе. Сами взрывы украинское правительство намеревается официально назвать ударами российских ракет.

Срыв инициативы ООН сыграет на руку предприятиям Великобритании и США по экспорту аммиака в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ, передает РИА Новости.

В середине сентября украинский президент Владимир Зеленский сказал, что он против транзита аммиака из России через Украину и готов поддержать его, но лишь в обмен на украинских военнопленных. Он предложил такой вариант ООН.

Это же предложение он повторил в следующем месяце, уточнив, что Киев может согласиться на транзит российского аммиака через территорию республики при осуществлении обмена пленными по формуле «всех на всех».