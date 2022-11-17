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Зеленский назвал условие для возобновления транзита аммиака из России

Анастасия Колоскова
В мире
Зеленский назвал условие для возобновления транзита аммиака из России
Фото: president.gov.ua

Киев может согласиться на транзит российского аммиака через территорию республики при осуществлении обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом в четверг, 17 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена «всех на всех», — приводит слова Зеленского во время выступления на экономическом форуме Bloomberg 2022 РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации ВС РФ.

Политолог Сергей Марков в интервью «Вечерней Москве» высказал мнение, что такие заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в процессе чего будет рассмотрен вопрос транспортировки удобрений и аммиака из России.

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