Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский назвал единственное условие согласия на экспорт российского аммиака

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский назвал единственное условие согласия на экспорт российского аммиака
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против экспорта российского аммиака через Украину. Однако есть одно условие, при котором он был бы согласен. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает агентство Reuters.

— Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных, — заявил украинский лидер.

Уточняется, что Зеленский уже сделал соответствующее предложение ООН. Организация предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину передает РИА Новости.

В начале июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что попавшие в плен российские солдаты подвергались пыткам со стороны СБУ Украины. По ее словам, судебные процессы над российскими солдатами на Украине проходили в кратчайшие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями.

В апреле в Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки, сравнимые с карательными мерами в годы Великой Отечественной войны.

Украина Владимир Зеленский Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте