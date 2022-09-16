Зеленский назвал единственное условие согласия на экспорт российского аммиака

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против экспорта российского аммиака через Украину. Однако есть одно условие, при котором он был бы согласен. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает агентство Reuters.

— Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных, — заявил украинский лидер.

Уточняется, что Зеленский уже сделал соответствующее предложение ООН. Организация предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину передает РИА Новости.

В начале июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что попавшие в плен российские солдаты подвергались пыткам со стороны СБУ Украины. По ее словам, судебные процессы над российскими солдатами на Украине проходили в кратчайшие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями.

В апреле в Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки, сравнимые с карательными мерами в годы Великой Отечественной войны.