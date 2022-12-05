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СМИ: В ряде регионов Украины прогремели взрывы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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СМИ: В ряде регионов Украины прогремели взрывы
Фото: depositphotos

Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили местные СМИ.

— В Одессе и области прозвучали взрывы, сообщают корреспонденты, — передает Telegram-канал издания «Суспильне».

Кроме того, издание «Страна» сообщило о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Недавно взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровске, в регионе объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты воздушных тревог украинского Минцифры, воздушная тревога также объявлена в приграничных к Днепропетровской областях: Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого, в четверг, 1 декабря, на Украине объявили воздушную тревогу почти в каждом регионе страны. Объявление действует и в центральной части страны, в том числе в Киеве.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.

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