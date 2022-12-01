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Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Pixabay

Руководство Украины в четверг, 1 декабря, объявило воздушную тревогу почти в каждом регионе страны. Соответствующие данные представлены на официальной карте воздушных тревог.

Объявление действует и в центральной части страны, в том числе в Киеве, передает РИА Новости.

29 ноября также сообщалось о воздушной тревоге по всей территории украинского государства. Тогда первые сирены прозвучали на севере и в центральной части страны, а затем и в остальных областях.

В среду, 23 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В тот же день тревога была объявлена на территории всего государства. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.

17 ноября также стало известно о взрывах в центральной части Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

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