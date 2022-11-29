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Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

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В мире
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Фото: shutterstock

Воздушная тревога объявлена во вторник во всех областях Украины, следует из данных официальной карты воздушных тревог страны.

Первые сирены прозвучали на севере и в центральной части Украины, а затем и в остальных областях страны, передает ТАСС.

28 ноября воздушная тревога объявлена в Николаевской области на юге Украины и в Кировоградской области в центральной части страны. Кроме того, сирены тогда прозвучали в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Вскоре после этого тревога была также объявлена в Сумской и Черниговской областях на севере Украины

25 ноября воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожья.

В среду, 23 ноября, Вооруженные Силы России наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В тот же день тревога была объявлена на территории всего государства. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.

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