Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в Николаевской области на юге Украины и в Кировоградской области в центральной части страны. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению на понедельник, 28 ноября.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Вскоре после этого воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской области на севере Украины, передает ТАСС.

Недавно воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных украинским военным территориях Запорожской области.

В среду, 23 ноября, Вооруженные силы России наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В тот день тревога была объявлена на территории всего государства. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.