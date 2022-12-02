В Днепропетровске прогремели взрывы

Фото: Минобороны РФ

Взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровске, в регионе объявили воздушную тревогу, пишет издание «Суспильне» в пятницу, 2 декабря.

— В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Суспильного». В городе и области объявлена воздушная тревога, — говорится в сообщении издания.

По данным онлайн-карты воздушных тревог украинского Минцифры, воздушная тревога также объявлена в приграничных к Днепропетровской областях: Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.

28 ноября военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украина через несколько недель может погрузиться в темноту без помощи Запада.