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Полковник Райснер заявил, что Украина погрузится в темноту без помощи Запада

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Полковник Райснер заявил, что Украина погрузится в темноту без помощи Запада
Фото: Unsplash

Украина через несколько недель может погрузиться в темноту без помощи Запада. Об этом заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

— Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, — сказал он.

Полковник отметил, что Украина оказалась уязвима к ударам по инфраструктуре, потому что на начальном этапе российская армия уничтожила почти 30 процентов украинской системы ПВО. А Запад при этом недооценил возможности России, добавил он.

Райснер подчеркнул, что из-за больших размеров Украины и множества объектов, которые нужно защищать, почти невозможно «что-либо с этим поделать».

— Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия снова проявляет инициативу, — высказался он в интервью изданию ZDF.

Мощные удары по инфраструктуре Украины показали, что российская армия может уничтожить эту страну за очень короткое время. Такое мнение высказал на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Украина Электричество Спецоперации Россия Инфраструктура
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