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Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что РФ может уничтожить Украину за день

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что РФ может уничтожить Украину за день
Фото: Минобороны РФ

Мощные удары по инфраструктуре Украины показали, что российская армия может уничтожить эту страну за очень короткое время. Такое мнение высказал на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

— Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, — написал он.

По его мнению, Россия проявляет сдержанность по отношению к Украине из-за исторической общности.

— Украина и ее население веками были частью России. Существует много смешанных браков. Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны, — высказал свою точку зрения Робертс.

Он отметил, что западная пресса создала картину «поражения» РФ, из-за чего у многих жителей Соединенных Штатов и Европы сложилось ложное представление о ситуации.

Западный журналист Джейми Деттмер побывал в Киеве и рассказал об увиденном «апокалипсисе». Он сообщил, что ночью Киев почти полностью погружен во тьму.

По его словам, из-за проблем с электричеством очень мало горожан ходят в кафе или рестораны. Также они вынуждены бороться с перебоями с водой.

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