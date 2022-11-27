Западный журналист Деттмер побывал в Киеве и рассказал об увиденном «апокалипсисе»

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Ночью Киев почти полностью погружен во тьму. Об этом сообщил побывавший в столице Украины журналист издания Politico Джейми Деттмер.

— Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, потому что уличное освещение отсутствует и только из нескольких домов, которые оснащены генераторами, исходят единственные пятна света, — рассказал он.

По его словам, из-за проблем с электричеством очень мало горожан ходят в кафе или рестораны. Также они вынуждены бороться с перебоями с водой.

— Когда вода есть, люди обязательно наполняют ванны, поскольку, когда ее отключат, они смогут смывать в туалете или помыть руки, — сообщил Деттмер.

26 ноября американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии со спутника на поверхности Земли, на которых видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму. На кадрах страна окружена яркими пятнами населенных пунктов в других странах, включая Россию.

23 ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что отключения подачи электроэнергии на Украине могут продлиться еще недели, что приводит к необходимости собрать стратегический резерв генераторов. По его словам, на данный момент Украина нуждается в высоковольтном оборудовании.