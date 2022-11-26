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NASA опубликовало спутниковый снимок с Украиной, погрузившейся в темноту

Араз Салехов
Общество
NASA опубликовало спутниковый снимок с Украиной, погрузившейся в темноту
Фото: shutterstock

Американское космическое агентство NASA продемонстрировало снимки со спутника на поверхности Земли, на котором видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.

NASA опубликовало спутниковый снимок с Украиной, погрузившейся в темноту Фото: NASA

На снимке от 24 ноября Украина изображена в полной темноте. На кадрах страна окружена яркими пятнами населенных пунктов в других странах, включая Россию, сообщает РИА Новости.

В среду, 23 ноября, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что отключения подачи электроэнергии на Украине могут продлиться еще недели, что приводит к необходимости собрать стратегический резерв генераторов. По его словам, на данный момент Украина нуждается в высоковольтном оборудовании. В частности, речь идет об автотрансформаторах, автоматических выключателях, реле и разрядниках.

До этого Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны. Так, большинство потребителей электроэнергии по всей Украине также обесточено. Отключения электричества могут повлиять на наличие тепло- и водоснабжения.

По данным местных СМИ, на 23 ноября остались без электроснабжения — Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и частично подконтрольное ВСУ Запорожье. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

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