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В Киеве сообщили о взрывах

Лейла Алиева

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В Киеве сообщили о взрывах
Фото: shutterstock

В Киеве слышны звуки взрывов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в среду, 14 ноября.

— Взрывы в Киеве, — сообщил он.

В свою очередь Киевская военная администрация добавила, что возможно в городе работает противовоздушная оборона. В этот же день в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, пишет РИА Новости.

До этого представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что в результате ракетных ударов со стороны России 5 декабря была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская ТЭС.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, где в результате происшествия один пролет был сильно поврежден.

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