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Кличко сообщил о новом взрыве в Киеве

Араз Салехов

Сюжет: 

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Кличко сообщил о новом взрыве в Киеве
Фото: shutterstock

В Днепровском районе Киева прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

— Еще взрыв в Киеве. В Днепровском районе, — цитирует главу города РИА Новости.

До этого взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге.

Воздушная тревога 16 декабря была объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Помимо этого, сирены тревоги прозвучали в занятом украинскими войсками городе Херсоне.

В среду, 14 декабря, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве слышны звуки взрывов. В свою очередь Киевская военная администрация добавила, что, возможно, в городе работает противовоздушная оборона. В этот же день в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту.

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