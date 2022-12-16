Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Воздушную тревогу объявили сразу в двух областях Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили сразу в двух областях Украины
Фото: shutterstock

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты Минцифры в пятницу, 16 декабря.

Помимо этого, сирены тревоги прозвучали в занятом украинскими войсками городе Херсоне, сообщает РИА Новости.

В среду, 14 декабря, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве слышны звуки взрывов. В свою очередь Киевская военная администрация добавила, что, возможно, в городе работает противовоздушная оборона. В этот же день в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

До этого воздушную тревогу объявили практически на всей территории Украины. Согласно данным, воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях страны, за исключением Сумской и Житомирской.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, в результате которого один пролет был сильно поврежден.

Украина Армия Россия Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте