Воздушную тревогу объявили сразу в двух областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты Минцифры в пятницу, 16 декабря.

Помимо этого, сирены тревоги прозвучали в занятом украинскими войсками городе Херсоне, сообщает РИА Новости.

В среду, 14 декабря, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве слышны звуки взрывов. В свою очередь Киевская военная администрация добавила, что, возможно, в городе работает противовоздушная оборона. В этот же день в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

До этого воздушную тревогу объявили практически на всей территории Украины. Согласно данным, воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях страны, за исключением Сумской и Житомирской.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, в результате которого один пролет был сильно поврежден.