Мэр Харькова сообщил об отсутствии электроснабжения в городе

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В Харькове полностью отключилось электроснабжение после взрывов. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщи мэр города Игорь Терехов.

— Харьков обесточен, но работают все «Пункты несокрушимости», где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет, — отметил он.

Также в городе появились проблемы со связью, пишет РИА Новости.

В этот же день взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге.

Воздушная тревога 16 декабря была объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Помимо этого, сирены тревоги прозвучали в занятом украинскими войсками городе Херсоне.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал качество организации «пунктов несокрушимости». По его словам, в ряде украинских городов «пункты несокрушимости» организованы не должным образом. Он отметил, что больше всего жалоб поступает из Киева, где сообщают, что всем необходимым оснащены только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и железнодорожном вокзале столицы.