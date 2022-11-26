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Зеленский раскритиковал качество организации «пунктов несокрушимости»

Лейла Алиева
В мире
Зеленский раскритиковал качество организации «пунктов несокрушимости»
Фото: president.gov.ua

В ряде украинских городов «пункты несокрушимости» организованы не должным образом. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в пятницу, 25 ноября.

— По всей стране развернуты «пункты несокрушимости», но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно, — отметил он.

По словам Зеленского, больше всего жалоб поступает из Киева, где сообщают, что всем необходимым оснащены только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и железнодорожном вокзале столицы. В связи с этим украинский лидер поручил властям решить проблему и обеспечить все точки необходимым, пишет РИА Новости.

Об открытии более четырех тысяч «пунктов несокрушимости» по всей Украине Зеленский объявил 23 ноября. В них можно будет получить информацию о работе ближайшей АЗС, банковского отделения, аптеки или магазина. Также там есть вода, свет, мобильная связь, интернет.

До этого глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для энергосистемы страны.

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