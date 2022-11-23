Зеленский объявил открытие «пунктов несокрушимости» на территории Украины

Фото: president.gov.ua

Свыше четырех тысяч «пунктов несокрушимости» развернуты по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом в среду, 23 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, пункты будут функционировать круглосуточно при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС. В них можно будет получить информацию о работе ближайшей АЗС, банковского отделения, аптеки или магазина. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет.

Кроме того, Зеленский отметил, что в ближайшее время будет организовано еще больше подобных пунктов, передает РИА Новости.

16 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для энергосистемы страны.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, и использовать электроэнергию экономнее.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массированные российские ракетные удары привели к выводу из строя почти половины энергетической системы Украины.