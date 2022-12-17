Генсек НАТО Столтенберг: Россия готовится вести затяжной конфликт на Украине

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия планирует вести затяжные боевые действия на Украине. Он отметил, что не нужно недооценивать Москву.

— Вы видите, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы понести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов, — сообщил руководитель НАТО.

Также он призвал союзников продолжить оказание военной поддержки Киеву. По его словам, рано или поздно стороны начнут переговоры. При этом Столтенберг считает возможным за счет поставок оружия добиться от России осознания, что невозможно победить на поле боя, передает телеканал France 24.

10 декабря Столтенберг не исключил, что конфликт на Украине может перейти в противостояние между НАТО и Российской Федерацией. Он отметил, что только сильная Украина может обеспечить мир, потому что иногда слова становятся бесполезными.

2 декабря российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Столтенберга о том, что НАТО не является стороной конфликта на Украине. По итогам переговоров в ФРГ с канцлером Олафом Шольцем он сказал, что продолжающаяся поддержка альянсом Украины «важна как никогда ранее», при этом блок не позволит втянуть себя в этот конфликт.