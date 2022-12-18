Минобороны: Армия России взяла под контроль село Яковлевка в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Яковлевка, расположенный в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 18 декабря.

— На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенных пунктов Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка в ДНР были пресечены попытки контратак ВСУ. В результате было уничтожено более 40 украинских военных и пять единиц техники противника, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что ВС РФ 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленному комплексу и обеспечивающим их объектам критической инфраструктуры Украины, связанной с энергетикой.

В результате удара была сорвана переброска грузов с иностранным вооружением и боеприпасами, а также было блокировано выдвижение резервов противника на участки боевых столкновений.