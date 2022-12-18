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Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми

Александр Афонин

Сюжет: 

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Происшествия
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми
Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Число пострадавших в результате обстрела Белгородского района Белгородской области со стороны ВСУ выросло до восьми человек. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них — в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение, — сказал он.

Гладков добавил, что из-за атаки украинских войск погиб один мужчина. По данным губернатора, тот приехал в Белгородскую область из Тамбова.

В регионе мужчина работал в подрядной организации, занятой в работах по строительству цеха для птицефабрики. Гладков в Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 декабря. Над Белгородской областью сработала система ПВО.

В результате инцидента в некоторых многоквартирных домах повреждены стекла. В частном секторе города повреждения получили 14 жилых домов и девять автомобилей.

Украина Белгородская область Пострадавшие
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