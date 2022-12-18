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Кадыров на китайском языке призвал мусульман объединиться против НАТО

Александр Афонин
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Кадыров на китайском языке призвал мусульман объединиться против НАТО
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мусульманам всего мира на китайском, английском и арабском языках с призывом объединиться в борьбе против НАТО.

— Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этому не бывать! Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага, — сказал он.

По мнению политика, в настоящее время страны Запада угрожают миру оружием и уничтожением традиционных ценностей. За последнее столетие случились десятки войн и госпереворотов, которые были организованы США и Европой, добавил он.

В результате решений Запада пострадали миллионы мирных жителей, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что военный конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы. Это, вероятно, произойдет уже к весне следующего года.

Рамзан Кадыров НАТО Мусульмане
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