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Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года

Александр Афонин

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Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Высота сугробов в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года, когда показатель был на отметке в 31 сантиметр. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— К 9:00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 сантиметров — с 23 до 33 сантиметров, в Тушино тоже 33 сантиметра, на Балчуге сугробы выросли до 38 сантиметров... Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году — 31 сантиметр, и в 1993 году — 30 сантиметров, — сказал он.

По словам метеоролога, подобные показатели обычно наблюдаются в феврале. Тем не менее, снегопад в столице продолжится до вечера 18 декабря.

Из-за этого высота снежного покрова в Москве может увеличиться еще на несколько сантиметров, написал Тишковец в Telegram-канале.

18 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в условиях сильного снегопада все службы столицы работают в плановом порядке.

Он добавил, что сотрудники коммунальных служб активно занимаются расчисткой проезжей части, подходов к остановкам и станциям метро. Транспорт работает без каких-либо серьезных сбоев, резюмировал глава города.

Евгений Тишковец Москва Зима Погода
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