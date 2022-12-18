Собянин рассказал о работе городских служб во время снегопада

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В условиях сильного снегопада все службы столицы работают в плановом порядке. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке, — отметил глава города.

По его словам, сотрудники коммунальных служб активно занимаются расчисткой проезжей части, подходов к остановкам и станциям метро. Мэр подчеркнул, что транспорт работает без каких-то серьезных сбоев.

— Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься, — заключил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в столице выпало 30 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, снегопад будет продолжаться на протяжении всего воскресенья до самого вечера. За день в Москве выпадет еще 5–10 миллиметров осадков, в результате чего в воскресенье будет поставлен рекорд по суточному максимуму осадков за всю историю метеонаблюдений этого дня.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что на следующей неделе, 19–25 декабря, в столице ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой.