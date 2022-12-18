Три трамвайных маршрута задерживались на севере Москвы из-за автомобиля на путях

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Клары Цеткин Карта всех событий

Автомобиль на путях привел к задержке ряда трамвайных маршрутов в САО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 декабря.

— На улице Клары Цеткин (в районе остановки «Новопетровская улица») из-за автомобиля на путях задерживаются трамваи № 23, 27 и 30, — говорится в сообщении.

В результате маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Вскоре движение трамваев на улице Клары Цеткин было введено в график.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года. По данным метеоролога, подобные показатели обычно наблюдаются в феврале.